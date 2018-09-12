Кадровый резерв Минниханова за 3 млн рублей научат руководить эффективно

Казань, , 06:39 — REGNUM Казанский (Приволжский) федеральный университет закупил у единственного поставщика услугу по организации совместной программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации кадрового резерва главы Татарии «Эффективный руководитель: от теории к практике» с использованием сетевой формы. Исполнитель контракта не сообщается, но адрес оказания второй части услуги совпадает с адресом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Стоимость контракта составляет 3 017 996,8 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В списке будущих студентов 17 государственных и муниципальных служащих, а также представители бизнес-сферы, образовательного сообщества. В частности, замглавы исполкома Высокогорского района, зампредседателя молодежного правительства РТ, представители топ-менеджмента холдинга «Агросила», ООО «им. Тимирязева» Балтасинского муниципального района, замглавы института управления, экономики и финансов КФУ, глава института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ, замминистра по делам молодежи, председатель профкома КНИТУ-КХТИ, руководитель ООО «ДубльГИС-Набережные Челны», директор ГАУ РТ «Деревня Универсиады», руководитель департамента управления деревней АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», координатор совета по предпринимательству при главе республики, представитель ООО «Скай Инжиниринг», директор Гарантийного фонда РТ, мэр города Иннополис, представитель ГБУ «Безопасность дорожного движения», сотрудник исполкома Казани и министерства финансов РТ. Всех их обучат по программе «Эффективный руководитель: от теории к практике».

«Объем программы — 152 академических часа. Продолжительность обучения по программе — с 12 июля 2018 по 9 февраля 2019 года», — отмечается в контракте с уточнением, что часть программы будет преподаваться с 10 по 12 сентября 2018 года в Москве, обучение слушателей будет проходить по программе повышения квалификации «Лидерство в коммуникациях» объемом 30 академических часов.

При этом сам контракт был опубликован в системе госзакупок только 11 сентября 2018 года.

Еще часть обучения проходит в Казани.

Напомним, в конце августа министерство спорта Татарии объявило аукцион на проведение курсов повышения квалификации и профпереподготовки специалистов в сфере физкультуры. Торги пройдут 21 сентября 2018 года. В рамках курсов планируется обучить 247 специалистов. Начальная планка расходов бюджета по контракту составит свыше 4,5 млн рублей.

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