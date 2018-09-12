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США угрожают Ирану из-за протестов в Басре и Багдаде

Политика

Вашингтон требует, чтобы Тегеран не поддерживал иракских протестующих у американского посольства в Багдаде и консульства в Басре

Вашингтон, 12 сентября 2018, 04:31 — REGNUM  За любую атаку на американских дипломатов в Ираке будет отвечать Тегеран, который якобы поддерживает протестующих, заявили в Белом доме

В американской администрации сказали, что за «поддержку» иракских протестующих в Багдаде и Басре будут отвечать иранские власти. Тегеран виноват в том, что он не только «бездействует», но и финансирует иракских протестующих.

«Соединенные Штаты привлекут к ответственности режим Тегерана за любую атаку, которая нанесет ущерб нашему персоналу или объектам правительства Соединенных Штатов», — сообщили в Белом доме.

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Напомним, в Басре протесты продолжаются с июля 2018 г. Новая волна протестов возникла 3 сентября: иракцы осуществили захват ряда зданий, какие-то были сожжены. Нападению подверглось не только консульство США, но и консульство Ирана.

Протесты вызваны перебоями в подаче электроэнергии и питьевой воды. Июльская волна протестов стихла после того, как Багдад обещал решить проблемы путем выделения $17 млн и создания для иракцев десятка тысяч рабочих мест.

В Басре за период сентябрьских протестов погибли 15 и пострадали 249 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября иранский посол Ираджа Масджэди заявил, что в Басре будет открыто новое консульство, поскольку старое сожжено демонстрантами.

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