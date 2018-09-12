США заблокировали наблюдательные полеты Ту-214-ОН

Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Использование нового российского самолета Ту-214-ОН для наблюдательных полетов по договору по открытому небу заблокировано США, передает телеканал «Звезда».

По словам Сергея Рыжкова, главы Национального центра по уменьшению ядерной опасности, 22 государства — участника соглашения заявили, что самолет полностью соответствует необходимым требованиям договора.

Таким образом, только США не разрешают использовать новую российскую технику в рамках договора. Причины американцы не указали.

Российские эксперты полагают, что американцев не устраивает оснащение самолета российским цифровым оборудованием, более прогрессивным, чем американское.

Напомним, Ту-214ОН разработан на базе пассажирского самолета Ту-214 специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу над территориями Канады и Соединенных Штатов.

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