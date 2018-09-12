РФ и КНР ставят эксперименты в экономике, США — над людьми: Радио REGNUM

Москва, 12 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- В Грузии заподозрили США в проведении экспериментов над людьми;
- Путин рассказал о готовности РФ и КНР использовать нацвалюты;
- Террористов в Сирии поддерживает правительство Нидерландов;
- Ради спора «Газпрома» с «Роснефтью» могут открыть доступ к шельфу Арктики;
- В России хотят резко повысить штрафы за зацепинг.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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Читайте ранее в этом сюжете: Что показал единый день голосования в России? Радио REGNUM