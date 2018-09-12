Среда, 12 Сентября 2018 года
05:07:20 МСК

Пентагон отрицает возможность военного альянса Москвы и Пекина

Политика

Мэттис полагает, что свои цели помешают странам объединиться

Пентагон отрицает возможность военного альянса Москвы и Пекина
Иллюстрация: Rosgvard.ru
Российские и китайские силовики

Вашингтон, 12 сентября 2018, 03:26 — REGNUM  Возможность российско-китайского военного союза отрицает глава Пентагона Джеймс Мэттис, пишет газета The Washington Post.

Комментируя совместные военные учения России и Китая, американский министр заявил, что альянсу двух стран может помешать предпочтение индивидуальных интересов стран общим целям.

«Я мало вижу, что в долгосрочной перспективе могло бы объединить Россию и Китай», — сказал Мэттис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ заявили, что в учениях «Восток-2018» примут участие шесть самолетов и 24 вертолета ВВС Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Китая примут участие в учениях «Восток-2018»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить