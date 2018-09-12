Суд продлил членам «Нового величия» пребывание в СИЗО

Москва, , 02:02 — REGNUM Срок ареста четырем членам экстремистской организации «Новое величие», пребывающим в СИЗО, продлен до 13 декабря, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Арест продлили Руслану Костыленкову, Вячеславу Крюкову, Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину. Напомним, всего в создании экстремистской организации «Новое величие» обвиняют десять человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября участницам «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик продлили домашний арест до 13 декабря 2018 г. Ходатайство защиты о замене меры пресечения на подписку о невыезде Дорогомиловским судом не удовлетворено.

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