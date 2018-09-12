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Глава Гагаузии Влах идет на второй срок

Политика

Башкан предложила назначить выборы на 17 февраля

Глава Гагаузии Влах идет на второй срок
Иллюстрация: Gagauzia.md
Ирина Влах

Комрат, Молдавия, 12 сентября 2018, 01:39 — REGNUM  Действующий башкан (глава) Ирина Влах намерена вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы автономии. Об этом Влах заявила на брифинге в Комрате, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Влах, Гагаузии под ее руководством есть чем гордиться, потому что она «стала примером для других регионов Молдавии». Она также предложила назначить выборы башкана на 17 февраля 2019 года — на неделю раньше парламентских выборов в Молдавии. Решение на этот счет должно принять Народное собрание Гагаузии.

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Выборы в Молдавии
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