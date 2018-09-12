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В Москве арестован фигурант дела о нападении на бойца Росгвардии 9 сентября

Политика

Федосеев на два месяца заключен под стражу

Москва, 12 сентября 2018, 01:31 — REGNUM  Один из задержанных после нападения на бойца Росгвардии в ходе несанкционированной акции 9 сентября в Москве арестован на два месяца, сообщает РАПСИ.

Фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти стал Виктор Федосеев, задержанный за удары сотрудника Росгвардии по голове. Вердикт огласил судья Хамовнического суда Москвы Андрей Лутов:

«Удовлетворить ходатайство следственных органов, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца».

Ходатайство защитника Федосеева Сергея Бадамшина осталось без удовлетворения. Адвокат заявляет, что Федосеев отмахивался от дубинок силовиков.

Напомним, 9 сентября в центре российской столицы в Единый день голосования прошла несанкционированная акция при участии порядка двух тысяч человек. На сотрудника Росгвардии напал один из участников митинга.

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