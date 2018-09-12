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Песков объяснил, куда пропала стенограмма беседы Путина с рабочими

Политика

Ее заменили

Москва, 12 сентября 2018, 01:11 — REGNUM  Стенограмма беседы российского президента Владимира Путина с сотрудниками судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) была заменена видеофайлом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин во время поездки в Приморский край на Восточный экономический форум побывал на судостроительном заводе «Звезда» в Большом Камне и беседовал там с рабочими.

На официальном сайте президента была опубликована стенограмма разговора с сотрудниками судоверфи. Позже в СМИ появилась информация, что стенограмму удалили с сайта.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал судоверфь «Звезда» проектом общенационального масштаба

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