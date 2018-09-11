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Белый дом прокомментировал информацию об отмене визита Трампа в Ирландию

Политика

Окончательного решения относительно поездки пока не принято, сообщила Сара Сандерс

Вашингтон, 11 сентября 2018, 23:24 — REGNUM  В Вашингтоне пока не могут подтвердить информацию об отмене визита президента США Дональда Трампа в Ирландию, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы пока ещё прорабатываем вопрос о том, будет ли остановка в Ирландии в ходе этой поездки», — приводит её слова телерадиокомпания «Би-би-си».

Напомним, ранее сегодня в офисе премьер-министра Ирландии Лео Вардакара сообщили, что визит Дональда Трампа в страну отменён «по причинам, связанным с графиком» американского лидера.

Визит главы Белого дома в Ирландию ожидается в ноябре 2018 года в рамках его поездки в Европу, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Дональд Трамп отменил поездку в Ирландию

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