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Минобороны: Боевики из Идлиба за сутки устроили более 30 обстрелов

Политика

О переговорах, режиме прекращения огня и примирении «вооруженная оппозиция» речь не ведет

Минобороны: Боевики из Идлиба за сутки устроили более 30 обстрелов
United States Marine Corps
Артиллерийский обстрел

Москва, 11 сентября 2018, 23:23 — REGNUM  Закрепившиеся в зоне деэскалации «Идлиб» террористы за истекшие сутки устроили более 30 обстрелов населенных пунктов и позиций сирийской армии, сообщил 11 сентября на брифинге начальник Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По информации Центра, зафиксированы неоднократные обстрелы семи населенных пунктов провинции Латакия, трех районов города Алеппо, трех поселений в провинции Хама и административного центра этой провинции.

Кроме того, подконтрольные Турции формирования обстреляли два населенных пункта провинции Алеппо с позиций в районе города Эль-Баб и населенного пункта Телль-Рифъат.

Как сообщало ИА REGNUM, вытесненные из разных регионов Сирии в зону «Идлиб» боевики относятся к разным группировкам, часть из которых подконтрольна Турции, а часть финансируется монархиями Персидского залива.

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Война в Сирии
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