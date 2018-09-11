Украинского эксперта выгнали из телестудии в эфире НТВ

Москва, , 23:10 — REGNUM Телеведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко. Эпизод показали в эфире программы «Прямой эфир».

Жовниренко несколько раз перебил выступающих, после чего Норкин не выдержал:

«Выключите ему микрофон».

Но украинец продолжил спорить.

«Так, выйдите отсюда, пожалуйста. Все, вы меня вывели из себя, — Норкин жестом показал на выход. — Будьте добры, покиньте студию. Аривидерчи».

Когда Жовниренко уже вышел, Норкин посетовал, что не может применить физическую силу, потому что: «Человек старше меня».

Добавим, что Павел Жовниренко 11 сентября выступал и на других российских телеканалах, в частности, в программе «60 минут».