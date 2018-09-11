К Транскаспийскому маршруту присоединилась первая компания из ЕС

Бухарест, , 23:14 — REGNUM Румынская компания Grampet Group присоединилась к международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), сообщает 11 сентября издание Trend.

Grampet Group стала первой компанией из Евросоюза, вошедшей в ТМТМ. Руководство румынской компании отмечает, что транспортный маршрут позволит сформировать в Румынии логистическую платформу между Европой и Азией.

Как сообщало ИА REGNUM, международная ассоциация Транскаспийского маршрута была создана в декабре 2016 года при участии Казахстана, Азербайджана и Грузии. Маршрут предназначен для доставки товаров из Китая в Евросоюз через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Эксперты отмечают, что данный маршрут обладает рядом недостатков и проигрывает транссибирскому варианту.

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