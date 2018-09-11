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После обысков на Урале задержан глава муниципального учреждения

Политика

Дело возбуждено по факту присвоения вверенного имущества

После обысков на Урале задержан глава муниципального учреждения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Троицк, Челябинская область, 11 сентября 2018, 22:45 — REGNUM  В челябинском Троицке после обысков задержан один из руководителей муниципального учреждения «Гражданская защита». Сейчас с ним работают следователи, пишут местные СМИ.

В областном управлении СКР отмечают, что дело возбуждено по факту присвоения вверенного имущества. Якобы должностные лица в период с 2011 по 2018 год похитили более 700 тыс. рублей. Преступление выявили полицейские.

Напомним, утром 11 сентября в подразделениях администрации Троицка прошли обыски. На месте работали сотрудники ОБЭП. В полиции тогда не смогли назвать причину следственных действий.

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