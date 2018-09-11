Минобороны РФ: Видеоролик о химатаке в Идлибе «Белые каски» уже сняли

Москва, , 22:44 — REGNUM На территории сирийской провинции Идлиб, контролируемой террористами, завершились съёмки постановочного ролика о «жертвах» химической атаки сирийской армии, сообщил 11 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По информации, полученной от местных жителей, в съёмках принимали участие представители нескольких ближневосточных и одного американского телеканалов.

«По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в населенном пункте Джиср-эш-Шугур прошли съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения. Для проведения съемок в Джиср-эш-Шугур с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала», — сказал Владимир Савченко.

Начальник российского Центра уточнил, что по сценарию активисты «Белых касок» оказывают помощь мирным жителям, пострадавшим от «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами, якобы сброшенных сирийской авиацией.

«Специально для «натуральности» съемок и оперативного сбора «белокасочниками» проб грунта утром в Джиср-эш-Шугур из населенного пункта Хербет-эль-Джауз боевиками были доставлены две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора», — добавил Владимир Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, провокация с химическим оружием на территории Идлиба должна стать поводом для ракетного удара США и их сателлитов по Сирии для срыва операции по ликвидации гнезда боевиков на северо-западе страны.

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