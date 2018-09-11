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В Иракском Курдистане стартовала избирательная кампания

Политика

Выборы будут проходить 30 сентября

В Иракском Курдистане стартовала избирательная кампания
Иван Шилов © ИА REGNUM
Народ Курдистана

Эрбиль, Ирак, 11 сентября 2018, 23:05 — REGNUM  В Иракском Курдистане стартовала кампания по выборам в парламент региона, 11 сентября передает агентство Reuters.

Основными соперниками на предстоящих выборах считаются «Демократическая партия Курдистана» (ДПК) Масуда Барзани и «Патриотический союз Курдистана» (ПСК) Косрата Расула Али. Обе партии провели митинги в честь начала избирательной кампании.

Выборы в парламент Иракского Курдистана будут проходить 30 сентября. Действующий парламент был избран пять лет назад, в относительно спокойном для Ирака 2013 году.

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