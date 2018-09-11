США поддерживают стремление Украины иметь поместную церковь — посол

Киев, , 23:03 — REGNUM О поддержке США в вопросе создания украинской автокефальной православной церкви заявил посол США по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэмюэль Браунбэк во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила 11 сентября пресс-служба президента Украины.

«Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную Православную Церковь», — заверил посланник.

Порошенко рассказал Браунбэку о том, как продвигается получение томоса об автокефалии и поблагодарил США за поддержку в этом процессе.

Порошенко также пожаловался послу на Россию, которая якобы ущемляет религиозную свободу в Крыму и в Донбассе.

Напомним, ранее стало известно о том, что Константинопольский патриархат назначил своих представителей в Киеве в рамках подготовки к созданию украинской автокефальной православной церкви. Затем в Киев с визитом прибыл спецпосланник США. Отметим, что большая часть прихожан Константинопольского патриархата сосредоточена на территории США и Канады.

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