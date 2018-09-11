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Мексика готова работать над взаимной отменой виз с Россией

Политика

Данная тема обсуждалась на встрече российского посла Виктора Коронелли с избранным президентом Мексики

Мексика готова работать над взаимной отменой виз с Россией
Дарья Драй © ИА REGNUM

Мехико, 11 сентября 2018, 22:26 — REGNUM  Будущая администрация президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора готова работать над взаимной отменой визового режима с Россией, сообщили 11 сентября в пресс-службе посольства России в Мексике.

Как отметили в диппредставительстве, в ходе встречи посла Виктора Коронелли с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором была выражена готовность мексиканской стороны уделить приоритетное внимание скорейшему завершению работы над полноформатным соглашением об отмене визового режима.

Напомним, избранный президент Мексики накануне принял российского посла в своей резиденции. Как сообщалось, стороны обсудили возможные проекты сотрудничества двух стран.

Также стало известно о приглашении президента России Владимира Путина на церемонию инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая состоится 1 декабря 2018 года.

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