Мексика готова работать над взаимной отменой виз с Россией

Мехико, , 22:26 — REGNUM Будущая администрация президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора готова работать над взаимной отменой визового режима с Россией, сообщили 11 сентября в пресс-службе посольства России в Мексике.

Как отметили в диппредставительстве, в ходе встречи посла Виктора Коронелли с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором была выражена готовность мексиканской стороны уделить приоритетное внимание скорейшему завершению работы над полноформатным соглашением об отмене визового режима.

Напомним, избранный президент Мексики накануне принял российского посла в своей резиденции. Как сообщалось, стороны обсудили возможные проекты сотрудничества двух стран.

Также стало известно о приглашении президента России Владимира Путина на церемонию инаугурации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая состоится 1 декабря 2018 года.

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