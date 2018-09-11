В калужском Белоусове с помощью жеребьевки выбрали последнего депутата

Калуга, , 21:57 — REGNUM В Белоусове Жуковоского района Калужской области по результатам публичной жеребьевки выбрали двенадцатого депутата городского парламента. Как сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском облизбиркоме, это кандидат от партии «Единая Россия», электромонтер Михаил Яркин.

По итогам Единого дня голосования 9 сентября определились два претендента на депутатские мандаты, набравшие одинаковое число голосов: Михаил Яркин и кандидат-самовыдвиженец, директор муниципального предприятия «Водоканал» города Белоусово Любовь Кук. Между кандидатами в присутствии секретаря, членов территориальной избирательной комиссии Жуковского района и журналистов провели жеребьёвку, по результатам которо депутатский мандат получил Яркин. Таким образом 11 из 12 депутатских мандатов в городскую думу Белоусова получили представители политической партии «Единая Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на территории Калужской области прошло девять избирательных кампанийпо выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в четырёх муниципальных районах: Барятинском, Жуковском, Хвастовичском и Спас-Деменском. На депутатские места претендовали 166 кандидата. На выборы было зарегистрировано 15 тыс. 036 избирателя. Проголосовало 5 тыс. 517 человек или 36,69% от общего числа избирателей.