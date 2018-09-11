«Могли уничтожить»: за год в Идлиб свезли самых непримиримых

Москва, , 21:56 — REGNUM Ситуация в Сирии будет развиваться в зависимости от военной активности России, полагает военный эксперт Владислав Шурыгин. Он заявил об этом 11 сентября в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В частности, речь зашла о готовящейся провокацией со съемками постановки в провинции Идлиб, где якобы сирийская армия будет использовать химоружие. Информацию, полученную российским Центром по применению сторон, уже обсуждают в ООН.

«Все, что будет происходить в Сирии, все, что происходит, будет идти с оглядкой на военную активность России, — заявил Шурыгин. — Но очевидно, что сирийский узел сейчас переходит в качественно новую стадию. Потому что то, что мы наблюдали в течение года, можно назвать нашим гуманизмом, когда мы убеждали сирийцев не уничтожать окруженные группировки, а давать им возможности выхода — выход им давали как раз в провинцию Идлиб. В этот Идлиб за последний год свезли самых непримиримых. Отовсюду, где в принципе их можно было уничтожить. И на сегодняшний момент в Идлибе находится очень крупная группировка. По разным оценкам, от 10 до 30 тысяч».

«100 тысяч даже называется», — назвал другие данные ведущий.

«100 тысяч — это все, кто там так или иначе бегает с оружием. Но активная группировка считается примерно до 30 тысяч. При этом примерно там же действует Сирийская свободная армия, никто не знает, где она находится, и которую пытаются протежировать американцы. И, собственно, под этим соусом они требуют от нас и от сирийцев стоп-команды: не задеть тех, кто хороший. А отделить их невозможно», — пояснил Шурыгин.