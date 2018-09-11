Песков разъяснил ситуацию с исчезнувшей с сайта Кремля стенограммой

Москва, , 21:42 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков разъяснил ситуацию с исчезновением стенограммы общения российского лидера Владимира Путина с работникам судостроительного комплекса «Звезда» с официального сайта президента России. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 11 сентября.

Напомним, президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень, где принял участие в закладке танкера класса «Афрамакс», а также пообщался с работниками верфи. Разговор зашел о заработных платах.

Пресс-служба Кремля в качестве анонса данного мероприятия опубликовала фотографию и стенограмму диалога президента с работникам верфи. Вот фрагмент этой стенограммы:

В. Путин: Здравствуйте! Как вам поживается?

Реплика: Очень хорошо.

В. Путин: Как работается?

Реплика: Прекрасно работается, хорошо.

В. Путин: Хорошее предприятие?

Реплика: Очень хорошее предприятие, очень много работы.

В. Путин: Зарплаты приличные должны быть.

Реплика: Да, приличная зарплата.

В. Путин: Сколько у Вас?

Реплика: У меня? Я начальник!

В.Путин: Все равно. Это сразу видно, что Вы начальник. (Смех.)

Реплика: 100 тысяч.

В. Путин: А средняя на предприятии примерно какая?

Реплика: Средняя на предприятии? Кто скажет про среднее, товарищи?

В. Путин: Около 90?

Реплика: Нет, что Вы. 30−40 тысяч.

Реплика: Это средняя.

В. Путин: 30−40 — это как по краю.

Реплика: Не знаю.

В. Путин: Я знаю: в крае средняя — 40.

Реплика: У нас повыше, не обижают.

Реплика: Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тысяч.

В. Путин: Отдел кадров знает.

Реплика: Да-да, мы ей доверяем.

В. Путин: Ладно.

Затем ряд либеральных российских СМИ обратил внимание, что стенограмма разговора о зарплатах на судоверфи «Звезда» исчезла.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что стенограмма была просто заменена видеофайлом, который полностью содержит весь разговор президента с работниками судоверфи. Содержание видеофайла полностью соответствует ранее опубликованной стенограмме.

«Просто заменили видеофайлом. Смотрите внимательно», — рассказал Песков.