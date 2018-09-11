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Сепаратисты Каталонии объявили о начале «осени протеста»

Политика

Первым протестным мероприятием стал массовый митинг в честь Дня Каталонии

Сепаратисты Каталонии объявили о начале «осени протеста»
Флаг Каталонии

Барселона, Испания, 11 сентября 2018, 21:20 — REGNUM  Представители политических партий, выступающих за независимость Каталонии, объявили о начале «осени протеста» — первым протестным мероприятием стал массовый митинг в честь Дня Каталонии, также известного как «Диада», 11 сентября передает агентство Associated Press.

По словам главы женералитета Каталонии Кима Торра, главным требованием «сепаратистов» на ближайшее время является освобождение политзаключенных. После этого региональное правительство намерено «воплощать в реальность» идею независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября митинг и шествие за независимость Каталонии, приуроченные к празднику «Диада», собрали в Барселоне более миллиона человек.

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