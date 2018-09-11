«Кто-то очень хочет сделать отрыв Украины от России необратимым»

Москва, , 21:03 — REGNUM Посланник госдепартамента США по религиозной свободе Сэм Браунбек будет способствовать разрыву связей между Россией и Украиной. Об этом заявил 11 сентября публицист Николай Стариков в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Трехдневный визит Браунбека, прилетевшего 11 сентября на Украину, совпал с непростыми отношениями внутри православных церквей. Константинопольский патриархат, действуя, по мнению богословов, под давлением США, пытается предоставить Киеву автокефалию. Русская православная церковь, если эти планы получат фактическую реализацию, обещает дать Константинополю жесткий ответ.

«Необратимых процессов не бывает. Просто кто-то очень хочет сделать процесс отрыва Украины от России необратимым. И, как всегда, это делает, переворачивая слова и смыслы с головы на ноги. Что они говорят? «Ограничение свободы вероисповедания, давление России, Россия навязывает свои правила…» Когда Россия навязывала свои правила вероисповедания, религии Украине? Мы видим, наоборот, сегодня православных преследуют на Украине. Захватывают их храмы, священников избивают, оплевывают. То есть творится беззаконие. Но Соединенные Штаты, конечно, этого не замечают», — отметил Стариков.

По его мнению, Браунбек занимается не религией, а политикой:

«Не знаю, что он делает в свободное от политической деятельности время, может, молится, но вряд ли Богу, учитывая то государство, которому он служит».

Основная же деятельность американца способствует разрыву единого народа, российско-украинского пространства — религиозного, культурного — на части.

«Вот оно светское лицо того раскола, который Соединенные Штаты навязывают Украине», — добавил Стариков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Браунбека прокомментировал и писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов:

«Этот американец ведет себя как некий уполномоченный по делам религии. И говорит очень много о свободе. Вспомню апостола Павла: «О свободе говорят, будучи сами рабами тления». И, к сожалению, это тление, этот распад мы наблюдаем на едином пространстве. Вопрос ведь в том, для чего происходит так называемая церковная реформа? То есть легитимация той небольшой, не самой значительной церкви, которую представляет расстрига Филарет? Это происходит не для мира, не для уврачевания ран. Это происходит для того, чтобы столкнуть людей лбами».

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