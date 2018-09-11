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Екатеринбург не перестанет развиваться независимо от исхода борьбы за ЭКСПО

Политика

Но победа изменит темпы его развития, отмечает губернатор Куйвашев

Екатеринбург не перестанет развиваться независимо от исхода борьбы за ЭКСПО
Артемий Брусницын © ИА Красная Весна
Екатеринбург. Городской пруд

Екатеринбург, 11 сентября 2018, 20:57 — REGNUM  Екатеринбург не остановится в своём развитии независимо от исхода борьбы за проведение в нём ЭКСПО-2025. Об этом на встрече с избранными депутатами гордумы от «Единой России» заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

И областные власти, и руководство города в любом случае будут уделять улучшению качества жизни екатеринбуржцев, развитию городской среды и благоустройству повышенное внимание, отметил губернатор.

При этом Куйвашев подчеркнул, что главной задачей думы является участие в продвижении заявки на ЭКСПО-2025. Глава региона отмечает, что победа Екатеринбурга изменит темпы его развития.

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ЭКСПО-2025
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