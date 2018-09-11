Екатеринбург не перестанет развиваться независимо от исхода борьбы за ЭКСПО

Екатеринбург, , 20:57 — REGNUM Екатеринбург не остановится в своём развитии независимо от исхода борьбы за проведение в нём ЭКСПО-2025. Об этом на встрече с избранными депутатами гордумы от «Единой России» заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

И областные власти, и руководство города в любом случае будут уделять улучшению качества жизни екатеринбуржцев, развитию городской среды и благоустройству повышенное внимание, отметил губернатор.

При этом Куйвашев подчеркнул, что главной задачей думы является участие в продвижении заявки на ЭКСПО-2025. Глава региона отмечает, что победа Екатеринбурга изменит темпы его развития.