Вторник, 11 Сентября 2018 года
22:18:42 МСК

МИД России предостерегает США от «новых опасных шагов» в Сирии

Политика

Вашингтон так и не предоставил ОЗХО данные об объектах в Сирии, предположительно имеющих отношения к хранению и производству химикатов, заявила Мария Захарова

Москва, 11 сентября 2018, 20:56 — REGNUM  Москва предостерегает Вашингтон и его союзников от новых опасных шагов в Сирии. Об этом заявила 11 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг сирийского «химического досье».

Представитель МИД напомнила, что на минувшей неделе постпред России при ООН Василий Небензя обратился к американской стороне с призывом огласить список целей в Сирии, которые, как сообщалось, Пентагон определил для возможных ракетных ударов.

В виду того, что данные цели, по мнению Вашингтона, имеют отношение к хранению или производству химикатов, российская сторона предложила передать соответствующие данные ОЗХО с тем, чтобы направить экспертов организации на объекты, вызывающих озабоченность у США.

Читайте также: Россия призвала США указать в Сирии объекты, связанные с химическим оружием

«Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной «тройки», основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка. Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов», — отметила Мария Захарова.

Напомним, ранее сегодня Василий Небензя заявил, что Россия располагает «неопровержимыми доказательствами» того, что в Сирии противниками правительства Башара Асада ведётся подготовка очередной провокации с химическим оружием.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить