МИД России предостерегает США от «новых опасных шагов» в Сирии

Москва, , 20:56 — REGNUM Москва предостерегает Вашингтон и его союзников от новых опасных шагов в Сирии. Об этом заявила 11 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг сирийского «химического досье».

Представитель МИД напомнила, что на минувшей неделе постпред России при ООН Василий Небензя обратился к американской стороне с призывом огласить список целей в Сирии, которые, как сообщалось, Пентагон определил для возможных ракетных ударов.

В виду того, что данные цели, по мнению Вашингтона, имеют отношение к хранению или производству химикатов, российская сторона предложила передать соответствующие данные ОЗХО с тем, чтобы направить экспертов организации на объекты, вызывающих озабоченность у США.

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«Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной «тройки», основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка. Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов», — отметила Мария Захарова.

Напомним, ранее сегодня Василий Небензя заявил, что Россия располагает «неопровержимыми доказательствами» того, что в Сирии противниками правительства Башара Асада ведётся подготовка очередной провокации с химическим оружием.