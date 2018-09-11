Небензя: Заявления коалиции США по Сирии больше похожи на угрозы

Москва, , 20:55 — REGNUM Заявления и планы представителей так называемой коалиции США по Сирии больше похожи на угрозы в адрес суверенной страны и надежд на урегулирование не внушают, заявил 11 сентября постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат отметил, что начали звучать заявления об ударе по Сирии не только в случае применения химического оружия, но и в принципе из-за военной операции против террористов, засевших в Идлибе.

«Звучали предупреждения о том, что сила в отношении суверенного государства — Сирийской Арабской Республики может быть применена не только в случае предполагаемого использования химического оружия, но и в принципе если начнется военная операция в Идлибе», — сказал Василий Небензя.

Постпред России при ООН подчеркнул, что эти предупреждения являются подменой понятий, так как фактически в Идлибе может быть проведена не военная, а антитеррористическая операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Василий Небензя сообщил, что Россия имеет в своем распоряжении неопровержимые доказательства подготовки в Сирии террористами провокации с отравляющими веществами.

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