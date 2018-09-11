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Постпред Великобритании при ООН: У Турции есть план по Идлибу

Политика

Англичане пытаются сорвать наступление сирийских войск на Идлиб

Нью-Йорк, США, 11 сентября 2018, 20:53 — REGNUM  Постоянный представитель Великобритании при Организации Объединённых Наций Карен Пирс заявила, что у Турции есть план по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом она заявила сегодня, 11 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Пирс, есть два варианта развития событий в Идлибе. Первый — это условный план России и Башара Асада, которые якобы предлагают широкомасштабное наступление на Идлиб, которое может привести к гибели тысяч гражданских лиц.

Второй вариант — это предложение Турции. Британский представитель утверждает, что Анкара предлагает оказать поддержку «сирийским оппозиционным группам» в Идлибе, чтобы они размежевались с террористами.

«Речь идёт о договорённости с сирийской оппозицией. Режим должен воздержаться от нападения на них при ведении борьбы с терроризмом», — заявила Пирс.

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Война в Сирии
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