Постпред Великобритании при ООН: У Турции есть план по Идлибу

Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM Постоянный представитель Великобритании при Организации Объединённых Наций Карен Пирс заявила, что у Турции есть план по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом она заявила сегодня, 11 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Пирс, есть два варианта развития событий в Идлибе. Первый — это условный план России и Башара Асада, которые якобы предлагают широкомасштабное наступление на Идлиб, которое может привести к гибели тысяч гражданских лиц.

Второй вариант — это предложение Турции. Британский представитель утверждает, что Анкара предлагает оказать поддержку «сирийским оппозиционным группам» в Идлибе, чтобы они размежевались с террористами.

«Речь идёт о договорённости с сирийской оппозицией. Режим должен воздержаться от нападения на них при ведении борьбы с терроризмом», — заявила Пирс.