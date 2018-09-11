Правительство Нидерландов поддерживает террористов в Сирии

Амстердам, , 20:38 — REGNUM Голландский новостной портал Nieuwsuur 10 сентября опубликовал результаты журналистского расследования, в котором говорится, что правительство Нидерландов несколько лет поддерживало и продолжает поддерживать террористическое движение в Сирии. За это время помощь голландского правительства была оказана 22 повстанческим и террористическим группировкам.

Что важно. Помощь оказывалась, в том числе, и тем организациям, которые находились в списке террористических групп, составленном министерством юстиции Нидерландов. В частности, речь идет о группировке «Джабхат Аль-Шамия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главной задачей данной группировки является создание халифата. Министерство юстиции Нидерландов определило ее как «преступную организацию с террористическими целями».

Согласно журналистскому расследованию, помощь боевикам идет в рамках секретной правительственной программы NLA. По этой программе с 2015 года по начало 2018 года была оказана поддержка 22 исламистским группировкам.

Программа NLA предполагает поставку нелетальных грузов. Исламисты получили пикапы, обмундирование, спутниковые телефоны, ноутбуки, матрасы, рюкзаки и фотоаппараты. Интересно, что потом в интернете на каналах боевиков в YouTube появились ролики, где на эти пикапы установлены пулеметы. Сами боевики сообщили журналистам, что они довольны голландской помощью, и она поможет им в вооруженной борьбе.

Журналистское расследование было опубликовано через неделю после того, как министерство иностранных дел Нидерландов объявило о том, что помощь сирийским повстанцам будет прекращена. Ранее МИД страны неоднократно подчеркивал, что помощь идет только так называемым «умеренным повстанцам».

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