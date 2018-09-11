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Иран откроет новое консульство в Басре взамен сожженного демонстрантами

Политика

Демонстранты в иракском городе сожгли десятки административных зданий, а также консульства Ирана и США

Иран откроет новое консульство в Басре взамен сожженного демонстрантами
Иллюстрация: Businessinsider.com
Иран

Басра, Ирак, 11 сентября 2018, 21:08 — REGNUM  Иран намерен открыть новое консульство в иракской Басре взамен сожженного антиправительственными демонстрантами, 11 сентября передает агентство Reuters.

По словам посла Ирана Ираджа Масджэди, старое здание «полностью сожжено» и не подлежит восстановлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов в Басре, начавшихся 3 сентября, демонстрантами были захвачены или сожжены десятки административных зданий, а также консульства Ирана и США.

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