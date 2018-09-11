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Небензя: Россия имеет доказательства подготовки провокации в Сирии

Политика

В сирийской провинции Идлиб готовится очередная провокация с химическим оружием, заявили ранее в Минобороны России

Москва, 11 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  Москва располагает неопровержимыми доказательствами подготовки в Сирии очередной провокации с химическим оружием противниками правительства Башара Асада. Об этом заявил 11 сентября постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат также отметил, что применение такого оружия властями Сирии не имеет смысла с военной точки зрения, так как подобный инцидент послужил бы «приглашением западной тройке нанести удар» по Сирии.

Напомним, ранее сегодня в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что по информации, поступившей от жителей провинции Идлиб, в населённом пункте Джиср-эш-Шугур в настоящее время ведутся съёмки постановки о якобы применении сирийской армией химического оружия против мирного населения.

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Война в Сирии
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