Япония поможет Узбекистану развить институты гражданского общества

Ташкент, , 20:34 — REGNUM Сотрудники Центра стратегии развития Узбекистана и японская делегация ассоциации дружбы Японии и Туркестана обсудили развитие институтов гражданского общества, передает 11 сентября телеканал «Узбекистан 24».

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между независимыми институтами по мониторингу формирования гражданского общества.

Участники переговоров также договорились проводить совместные тренинги и мастер-классы для сотрудников неправительственных негосударственных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Узбекистане открылась неправительственная организация American Councils for International Education.

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