Выборы в Дагестане: высокая явка и победа КПРФ в Избербаше

Махачкала, , 20:00 — REGNUM В ЦИК Дагестана подвели итоги прошедших в единый день голосования выборов. Отмечено, что они прошли при высокой явке избирателей, в спокойной атмосфере, без нарушений. В среднем по республике явка составила 60,32%, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе республиканского избиркома.

Что касается конкретных избирательных кампаний, то при голосовании депутатов представительных органов городских округов, наибольшую активность проявили жители Дербента. Здесь явка составила почти 68%, а наименьшая активность граждан была зафиксирована в Избербаше — 37,80%. В Хасавюрте и Кизилюрте число пришедших к избирательным урнам составило 63,54% и 49,54% голосов соответственно.

При распределении 102 мандатов депутатов представительных органов в четырех городах представители партии «Единая Россия» получили 64 мандата, «КПРФ» — 19, «Справедливая Россия» — девять, «Партия Роста» — четыре, «Патриоты России» — три, «Трудовая партия России» — два и «Родина» — один.

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Такой же высокой явкой — 66,98% — были отмечены выборы депутатов сельских поселений. В семи районах республики и в Бежтинском участке 177 мандатов были распределены следующим образом: «Единая Россия» — 93 мандата, самовыдвиженцы — 38, «Справедливая Россия» — 15, «Партия Роста» — 10, «Родина» — семь, «КПРФ» — шесть, «Гражданская платформа» — три, ЛДПР — два, «Гражданская инициатива» — два, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — один.

Подробности о конкретных результатах партийных объединений в городах привел «Черновик». По данным издания, на прошедших 9 сентября выборах представительных органов четырех городов республики в большинстве из них победила «Единая Россия». В Дербенте единороссы набрали 69,99% голосов избирателей, в Хасавюрте — 63,68%, в Кизилюрте — 56,95%.

Но вот в Избербаше единороссов, у которых 36,39% голосов избирателей, опередила КПРФ. У нее 42,69%.

Напомним, 9 сентября в Дагестане прошла 31 избирательная кампания. В выборах могли принять участие 14% избирателей Дагестана, включенных в списки, что составляет более 255 тыс. человек. Жители четырех городов республики выбирали депутатов представительных органов городских округов, в трех селах — главу администрации и в 24 — депутатов представительных органов сельских поселений.