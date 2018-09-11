Россия усилит «Бастионами» защиту Арктики и Северного морского пути

Москва, , 19:59 — REGNUM Береговые ракетные комплексы «Бастион» будут размещены на острове Котельный в Арктике, сообщает 11 сентября газета «Известия» со ссылкой на командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

Стоит отметить, что БРК «Бастион» заменят в составе тактической группы Северного флота на Новосибирских островах устаревшие комплексы «Рубеж». Новые комплексы дадут возможность надежно контролировать и оборонять Северный морской путь.

Ранее на Северном флоте ракетные комплексы «Бастион» поступили на вооружение береговой ракетно-артиллерийской бригады в Мурманской области. Аналогичные комплексы уже имеются на всех флотах ВМФ России.

Справка ИА REGNUM : Береговые ракетные комплексы «Бастион» могут поражать сверхзвуковыми самонаводящимися противокорабельными ракетами «Оникс» надводные цели любого типа в условиях интенсивного радиоэлектронного воздействия противника на дальности до 300 км.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль и защита Северного морского пути имеют критически важное значение. В самое ближайшее время Северный морской путь станет одной из главных мировых транспортных и торговых артерий.

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