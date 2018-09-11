Вторник, 11 Сентября 2018 года
22:20:59 МСК

Дональд Трамп отменил поездку в Ирландию

Политика

Президент США должен был посетить Ирландию в ноябре 2018 года

Дублин, 11 сентября 2018, 20:20 — REGNUM  Правительство Ирландии сообщило об отмене визита в страну президента США Дональда Трампа, 11 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Ирландии Лео Вардакара, отмена поездки связана с изменением расписания американского лидера.

Трамп должен был посетить Ирландию в ноябре 2018 года, в рамках поездки в Европу на 100-летнюю годовщину окончания Первой мировой войны.

Читайте также: Трамп отменил поездку в Миссисипи из-за угрозы шторма «Флоренция»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить