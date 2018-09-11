Дональд Трамп отменил поездку в Ирландию

Дублин, , 20:20 — REGNUM Правительство Ирландии сообщило об отмене визита в страну президента США Дональда Трампа, 11 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению офиса премьер-министра Ирландии Лео Вардакара, отмена поездки связана с изменением расписания американского лидера.

Трамп должен был посетить Ирландию в ноябре 2018 года, в рамках поездки в Европу на 100-летнюю годовщину окончания Первой мировой войны.

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