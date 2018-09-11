Во Владимире утвердили результат голосования на выборах губернатора

Владимир, , 19:41 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 11 сентября признала выборы губернатора состоявшимися, а результаты — действительными. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

«В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, на 23 сентября 2018 года назначено повторное голосование по выборам губернатора Владимирской области по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора состоялись 9 сентября. При явке в 32,94% ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, из-за чего между действующим губернатором и кандидатом от «Единой России» Светланой Орловой (36,42%) и представителем ЛДПР Владимиром Сипягиным (31,19%) пройдет второй тур. При этом действующий губернатор Светлана Орлова не смогла набрать более 50% ни в одном из районов региона. Эксперты считают, что причиной стали высокие протестные настроения людей и напряженность внутри местных элит.

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