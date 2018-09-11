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Выборы владимирских депутатов признаны действительными

Политика

Избирком официально подвел итоги выборов депутатов заксобрания Владимирской области

Выборы владимирских депутатов признаны действительными
Администрация Владимирской области
Флаг Владимирской области

Владимир, 11 сентября 2018, 19:34 — REGNUM  Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 11 сентября признала выборы депутатов регионального заксобрания по единому избирательному округу состоявшимися. Об этом сообщила пресс-служба избиркома. Также на заседании члены избиркома утвердили протокол о распределении мандатов.

«Избирательная комиссия Владимирской области признала выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 9 сентября 2018 года по единому избирательному округу состоявшимися, результаты выборов — действительными», — говорится в сообщении пресс-службы.

По результатам голосования по единому округу от «Единой России» в заксобрании будет семь депутатов. Прошла также губернатор Светлана Орлова. КПРФ досталось пять мандатов, в том числе депутатом может стать и лидер списка Максим Шевченко. ЛДПР займет четыре места, во главе списка — Владимир Жириновский. «Справедливой России» досталось два мандата, а Коммунистической партии социальной справедливости — одно место. Его пока занимает Иван Алтухов, который отказался от участия в выборах губернатора. Депутаты, прошедшие в заксобрание, могут отказаться от мандатов.

С учетом голосования в одномандатных округах, «ЕР» получила 23 мандата, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один. Всего в заксобрание войдут 38 депутатов.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания состоялись 9 сентября. Явка составила 32,94%. В этот же день прошло голосование за губернатора. По его итогам объявлен второй тур, в который вышли Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР).

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» забрала 23 места во Владимирском заксобрании

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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