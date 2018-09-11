Выборы владимирских депутатов признаны действительными

Владимир, , 19:34 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 11 сентября признала выборы депутатов регионального заксобрания по единому избирательному округу состоявшимися. Об этом сообщила пресс-служба избиркома. Также на заседании члены избиркома утвердили протокол о распределении мандатов.

«Избирательная комиссия Владимирской области признала выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 9 сентября 2018 года по единому избирательному округу состоявшимися, результаты выборов — действительными», — говорится в сообщении пресс-службы.

По результатам голосования по единому округу от «Единой России» в заксобрании будет семь депутатов. Прошла также губернатор Светлана Орлова. КПРФ досталось пять мандатов, в том числе депутатом может стать и лидер списка Максим Шевченко. ЛДПР займет четыре места, во главе списка — Владимир Жириновский. «Справедливой России» досталось два мандата, а Коммунистической партии социальной справедливости — одно место. Его пока занимает Иван Алтухов, который отказался от участия в выборах губернатора. Депутаты, прошедшие в заксобрание, могут отказаться от мандатов.

С учетом голосования в одномандатных округах, «ЕР» получила 23 мандата, КПРФ — семь, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — три мандата, а Коммунистическая партия социальной справедливости — один. Всего в заксобрание войдут 38 депутатов.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания состоялись 9 сентября. Явка составила 32,94%. В этот же день прошло голосование за губернатора. По его итогам объявлен второй тур, в который вышли Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР).

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» забрала 23 места во Владимирском заксобрании