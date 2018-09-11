«Итоги выборов становятся непредсказуемы и теряют управляемость из центра»

Москва, , 19:30 — REGNUM Итоги выборов губернаторов и заксобраний 9 сентября 2018 года свидетельствуют о резком усилении протестных настроений среди избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявил политолог Максим Жаров на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

«Второй тур — это показатель резко возросшего буквально за последние недели протестного настроя людей. И я согласен, что обращение Владимира Путина могло в какой-то степени эти настроения подстегнуть», — заявил Жаров.

«Люди поняли его по-своему и ожидали совершенно другого. Показатель здесь в малых городах — это результаты КПРФ. В некоторых городах они составили до 60%. Таких результатов не было у коммунистов никогда», — подчеркнул он.

В целом же города и провинция начали голосовать за технических кандидатов и буквально любую оппозицию «Единой России» — в целом, за кого угодно, но принципиально против «партии власти».

«Что приводит к тому, что итог выборов становится непредсказуем и теряет управляемость из центра… Это очень опасный симптом и может проявиться буквально на следующих выборах. Кампании могут быть очень непредсказуемыми», — добавил он.

Напомним, что в два тура выборы теперь пройдут в четырёх регионах России — речь идёт о Владимирской области, Хабаровском крае, Республике Хакасия и Приморском крае.

В свою очередь, руководитель компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов отметил, что результат выборов со вторым туром стал неожиданным не только для ряда социологов, но и для самих оппозиционных кандидатов, которые вообще не рассчитывали на реальную борьбу за власть.

«Всё равно деваться некуда. Для них большой эмоциональный шок. Что будут делать бедные губернаторы?» — отметил он.

В ходе круглого стола в связи с этим складывающуюся ситуацию в российской политике сравнили с «эффектом Трампа», когда по аналогии с американскими выборами 2016 года к власти в одном или нескольких регионах России могут прийти люди, для которых губернаторская должность может оказаться неожиданной.

11 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности». Эксперты отметили, что выборы продемонстрировали гибкость и устойчивость сложившейся в России политической системы: «Единая Россия» сохраняет политическое лидерство, хотя в то же время произошло заметное усиление позиций всех оппозиционных партий.