Владимир Путин о втором туре в Приморье: «Всё, думаю, будет в порядке»

Владивосток, , 19:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин 11 сентября встретился с врио губернатора Андреем Тарасенко. Стенограмму рабочей встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин в начале беседы отметил, что про выборы разговора сейчас не будет, возможно, если только в конце встречи. В то же время он напомнил, что в Приморье ожидается второй тур на выборах губернатора.

«Знаю, что у вас второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке», — сказал Путин врио губернатора.

Напомним, второй тур запланирован на 16 сентября. 9 сентября Тарасенко не сумел набрать более 50% голосов, его поддержали лишь 46,56% избирателей. Его соперником во втором туре станет кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, которому отдали голоса 24,63% избирателей.

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