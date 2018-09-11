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Медведев заявил о необходимости следить за реализацией пенсионной реформы

Политика

С принятием нового пенсионного законодательства «работа только начинается», заявил Дмитрий Медведев

Медведев заявил о необходимости следить за реализацией пенсионной реформы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Премьер

Москва, 11 сентября 2018, 19:25 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым обеспечить контроль за реализацией поправок в пенсионное законодательство в регионах. Об этом он заявил 11 сентября в ходе обсуждения предложений партии «Единая России» по изменению пенсионного законодательства.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что с принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не заканчивается, а в известной степени только начинается», — сказал Медведев.

По словам председателя «Единой России», задача партии состоит в том, чтобы «в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить за тем, как законодательство будет работать».

«Мы должны исходить из реалий, откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поддержал предложенный «Единой Россией» пакет поправок к законопроекту об изменении пенсионного законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: Путин поддержал поправки к законопроекту о пенсионной реформе

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Пенсионная реформа
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