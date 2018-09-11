Вторник, 11 Сентября 2018 года
22:20:15 МСК

NBC: «акустические атаки» против дипломатов США на Кубе устроили русские

Политика

Госдеп США пока не подтвердил информацию

NBC: «акустические атаки» против дипломатов США на Кубе устроили русские
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Во всём виноваты русские!

Вашингтон, 11 сентября 2018, 20:28 — REGNUM  За «акустическими атаками» против дипломатов США на Кубе и в китайском Гуанчжоу может стоять Россия, 11 сентября сообщает NBC.

Журналисты NBC почерпнули эту сенсационную информацию от трех неназываемых официальных лиц, которые «знакомы с расследованием» ФБР и ЦРУ.

Государственный департамент США не подтвердил информацию NBC о причастности русских к инцидентам в гаване и Гуанчжоу.

«Мы не определились с тем, кто или что несет ответственность за нападения на здоровье», — пояснила представитель Госдепа США Хизер Нойерт журналистам Reuters.

Напомним, «акустические атаки» стали причиной дипломатического скандала между США и Кубой в 2017 году. С мая 2018 года похожие симптомы стали фиксировать у сотрудников консульства США в китайском Гуанчжоу.

Читайте также: Дипломаты США в Китае продолжают сходить с ума

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатические скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить