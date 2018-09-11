NBC: «акустические атаки» против дипломатов США на Кубе устроили русские

Вашингтон, , 20:28 — REGNUM За «акустическими атаками» против дипломатов США на Кубе и в китайском Гуанчжоу может стоять Россия, 11 сентября сообщает NBC.

Журналисты NBC почерпнули эту сенсационную информацию от трех неназываемых официальных лиц, которые «знакомы с расследованием» ФБР и ЦРУ.

Государственный департамент США не подтвердил информацию NBC о причастности русских к инцидентам в гаване и Гуанчжоу.

«Мы не определились с тем, кто или что несет ответственность за нападения на здоровье», — пояснила представитель Госдепа США Хизер Нойерт журналистам Reuters.

Напомним, «акустические атаки» стали причиной дипломатического скандала между США и Кубой в 2017 году. С мая 2018 года похожие симптомы стали фиксировать у сотрудников консульства США в китайском Гуанчжоу.

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