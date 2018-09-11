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Глава Ингушетии назначил новых министров

Политика

Состав правительства сформирован почти полностью

Магас, 11 сентября 2018, 19:23 — REGNUM  В правительстве Ингушетии продолжаются назначения. Сегодня, 11 сентября, назначены главами министерства строительства — Осман Вышегуров, минсельхоза — Хизир Галаев, комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики — Ислам Оздоев, министерства имущественных и земельных отношений — Руслан Могушков.

Полностью состав правительства будет утвержден уже до конца текущей недели, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе главы субъекта.

Напомним, ряд министров из прежнего правительства сохранили свои должности в нынешнем составе. Так, остались министрами Муслим Яндиев — глава миннаца, Юсуп Костоев — министр образования и Марем Арапханова — министр здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ингушетии было отправлено в отставку после вступления в должность нового главы республики Юнус-Бека Евкурова. Парламент Ингушетии проголосовал за него в единый день голосования 9 сентября большинством голосов — 26 из 30.

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Отставки и назначения
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