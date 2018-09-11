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Тысячи протестующих в Бангладеш требуют освободить Халеду Зия

Политика

Тысячи сторонников оппозиции в Дакке требуют немедленного освобождения Халеды Зия, в прошлом премьер-министра Бангладеш, которая на данный момент находится в заключении

Дакка, 11 сентября 2018, 19:47 — REGNUM  Около 4 тысяч сторонников Националистической партии Бангладеш вышли на улицы столицы Бангладеш Дакки с требованием немедленно освободить лидера партии и бывшего премьер-министра Бангладеш Халеду Зия, которая была приговорена к пяти годам тюрьмы из-за обвинений в коррупции.

Индийская газета «Таймс оф Индиа» сообщает, что во всей Бангладеш проходят протесты с требованием освободить Халеду Зия. Демонстранты называют пребывание Халеды Зия в тюрьме «позором», обращая внимание на тяжелое состояние здоровья бывшего премьера, которая смогла явиться на последнее слушание своего дела только в инвалидном кресле.

Генеральный секретарь Националистической партии Бангладеш Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что по всей стране протестует около 20 тысяч граждан с требованием немедленно выпустить Халеду Зия из тюрьмы и направить в частный госпиталь для того, чтобы принять меры и спасти 73-летнего политика, чьё состояние с каждым днём становится все хуже и хуже.

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Зарубежная хроника
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