Непал и Китай проведут совместные антитеррористические учения

Катманду, , 19:14 — REGNUM 10 сентября официальный представитель министерства обороны Непала Гокул Бхандари заявил, что Непал примет участие в совместных антитеррористических учениях с Китаем под названием «Сагарматха Фрэндшип — 2»), которые будут длиться на протяжении 12 дней с 17-го по 28-е сентября в городе Чэнду, столице китайской провинции Сычуань. Это будут уже вторые совместные учения Непала и Китая, первые совместные учения прошли в апреле прошлого года.

Индийская газета «Таймс оф Индиа» сообщает, что подобное решение обеспокоило Индию, так как об участии вооруженных сил Непала в совместных учениях с Китаем было объявлено непосредственно после отказа Непала принимать участие в первых совместных учениях стран БИМСТЭК, которые должны пройти в Пуне, столице индийского штата Бихар.

Подразделения вооруженных сил Непала уже находились в Пуне, когда было принято решение отозвать их в связи с нежеланием правительства Непала укреплять сотрудничество по безопасности в рамках БИМСТЭК. Несмотря на то, что в учениях с Китаем предположительно примут участие лишь 20 солдат вооруженных сил Непала, Индия серьезно обеспокоена сближением Непала и Китая в последние годы, и рассчитывает на то, что правительство Непала все же примет решение «уравновесить» свою внешнюю политику.