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Бывший министр туризма Израиля досрочно освобожден из тюрьмы

Политика

После 9 месяцев заключения за коррупционные действия бывший министр туризма Израиля был досрочно освобожден из тюрьмы

Тель-Авив, 11 сентября 2018, 19:51 — REGNUM  9 сентября бывший министр туризма Израиля Стас Мисежников был досрочно освобожден из тюрьмы «Хермон» на севере страны, где провел последние 9 месяцев. Соответствующее решение приняла комиссия по условно-досрочному освобождению, несмотря на протест со стороны госпрокуратуры страны. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

В июле бывший политик обращался к президенту Израиля Рувену Ривлину с просьбой о помиловании. Однако глава государства отказался удовлетворить просьбу Мисежникова, ссылаясь на характер совершенных им правонарушений.

В общей сложности бывший глава министерства туризма пробыл в местах лишения свободы две трети назначенного ему срока. Сразу после освобождения Мисежников поздравил ждавших его журналистов с наступающим по еврейскому календарю новым годом. Сам экс-министр свою вину не признал, отметив, что не считает себя «коррумпированным человеком».

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Зарубежная хроника
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