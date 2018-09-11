Вторник, 11 Сентября 2018 года
20:37:06 МСК

Свердловский губернатор назвал достойным результат «Единой России»

Политика

В Екатеринбурге «партия власти» получила больше, чем пять лет назад

Екатеринбург, 11 сентября 2018, 19:05 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает достойным результат «Единой России» на выборах депутатов гордумы Екатеринбурга. Об этом глава региона заявил 11 сентября во время встречи с депутатами будущей фракции этой партии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Куйвашев подчеркнул. что в сравнении с 2013 годом «Единая Россия» улучшила свой результат. Напомним, её показатель — 31,57%. Это на три с половиной процента больше, чем было пять лет назад. Такой успех, по мнению губернатора, связан с тем, что на выборы партия шла с внятной реальной программой под названием «Екатеринбург: навстречу будущему».

«Общественники и кандидаты обсудили ее с жителями. Это нашло отклик и понимание у избирателей», — подчеркнул губернатор.

Напомним, выборы в гордуму прошли 9 сентября. По их итогам пятипроцентный барьер преодолели пять партий. Лидером стала «Единая Россия», а замыкает пятёрку «Яблоко»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить