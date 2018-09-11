Свердловский губернатор назвал достойным результат «Единой России»

Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает достойным результат «Единой России» на выборах депутатов гордумы Екатеринбурга. Об этом глава региона заявил 11 сентября во время встречи с депутатами будущей фракции этой партии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Куйвашев подчеркнул. что в сравнении с 2013 годом «Единая Россия» улучшила свой результат. Напомним, её показатель — 31,57%. Это на три с половиной процента больше, чем было пять лет назад. Такой успех, по мнению губернатора, связан с тем, что на выборы партия шла с внятной реальной программой под названием «Екатеринбург: навстречу будущему».

«Общественники и кандидаты обсудили ее с жителями. Это нашло отклик и понимание у избирателей», — подчеркнул губернатор.

Напомним, выборы в гордуму прошли 9 сентября. По их итогам пятипроцентный барьер преодолели пять партий. Лидером стала «Единая Россия», а замыкает пятёрку «Яблоко»