Премьер-министр Пакистана встретился с китайским и саудовским министрами

Исламабад, , 19:36 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился с министром иностранных дел Китая Ван И и министром информации и культуры Саудовской Аравии доктором Аввадом бин Салех аль-Аввадом. Обе встречи признаны успешными: они предвещают выгодные контракты для Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на встрече с китайским министром иностранных дел обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. После этого прошла встреча премьер-министра с министром информации и культуры Саудовской Аравии. От лица короля и кронпринца доктор Аввад бин Салех аль-Аввад передал премьер-министру поздравления монарших особ по поводу избрания, а также приглашение посетить Эр-Рияд. Главной темой на переговорах с представителем Саудовской Аравии стало дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе экономических проектов в сфере нефтедобычи.