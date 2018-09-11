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Индийские ВМС закупят 111 вертолётов общего назначения

Политика

Правительство Индии выделило на дополнительные закупки техники в интересах Сухопутных войск и ВМС 458 миллиардов рупий (444 миллиарда рублей)

Индийские ВМС закупят 111 вертолётов общего назначения
Вертолёт MH-60R «Морской ястреб»

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 19:16 — REGNUM  В целях повышения обороноспособности страны индийское правительство выделило дополнительно 458 миллиардов рупий (444 миллиарда рублей) на закупки техники в интересах сухопутных войск и ВМС. Среди приобретаемой техники 111 вертолётов общего назначения, ракеты и артиллерийские системы.

По сообщению индийского новостного агентства Jagran, министерство обороны Индии собирается продолжить обновление вооружения. Для сдерживания присутствия КНР в Индийском океане ВМС Индии получит 111 вертолётов общего назначения, о необходимости которых командование докладывало ещё четыре года назад.

Предполагается, что вертолёты будут произведены на мощностях Hindustan Aeronautics Limited в рамках программы «Делай в Индии». Кроме того, значительные средства будут потрачены на приобретение 24 многоцелевых вертолётов MH-60R «Морской ястреб» у американской компании Lokheed Martin. Список дорогих покупок минобороны Индии закрывают 150 современных 155-миллиметровых артиллерийских систем, разработанных в Индии, а также 14 ракетных комплексов меньшей дальности для нужд ВМС Индии.

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Зарубежная хроника
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