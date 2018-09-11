Индия и США проведут военные учения в сентябре

Нью-Дели, , 19:46 — REGNUM В горных районах индийского штата Уттаркханд с 16 по 29 сентября пройдут военные учения, в которых примут участие американские военнослужащие. Маневры в Уттаркханде станут 14 в истории совместными военными учениями Индии и США.

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, 10 сентября официальный представитель Министерства обороны Индии объявил о том, что в учениях в тяжёлых погодных условиях горных районов примут участие 350 военнослужащих США. Совместно с индийскими военными они отработают действия в ходе антитеррористических операций и подавления мятежей, а также будут упражняться в применении нового вооружения и снаряжения. По словам официального представителя Министерства обороны Индии, совместные учения будут способствовать укреплению военно-технического, стратегического и операционного сотрудничества между двумя странами.