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Индия и США проведут военные учения в сентябре

Политика

Американские военные примут участие в совместных учениях в горах индийского штата Уттаркханд с 16 по 29 сентября 2018 года

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 19:46 — REGNUM  В горных районах индийского штата Уттаркханд с 16 по 29 сентября пройдут военные учения, в которых примут участие американские военнослужащие. Маневры в Уттаркханде станут 14 в истории совместными военными учениями Индии и США.

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, 10 сентября официальный представитель Министерства обороны Индии объявил о том, что в учениях в тяжёлых погодных условиях горных районов примут участие 350 военнослужащих США. Совместно с индийскими военными они отработают действия в ходе антитеррористических операций и подавления мятежей, а также будут упражняться в применении нового вооружения и снаряжения. По словам официального представителя Министерства обороны Индии, совместные учения будут способствовать укреплению военно-технического, стратегического и операционного сотрудничества между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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