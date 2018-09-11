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Стало известно, кто сохранил свои посты в правительстве Ингушетии

Политика

В республике идет формирование нового состава правительства

Магас, 11 сентября 2018, 19:01 — REGNUM  В Ингушетии началось формирование нового правительства. По предложению вновь назначенного премьер-министром Зялимхана Евлоева в его состав войдет ряд министров из прежнего правительства.

Так, свои посты сохранили Муслим Яндиев — министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации, Юсуп Костоев — министр образования и Марем Арапханова — министр здравоохранения, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе главы региона.

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Кроме того, остались работать на прежних должностях в новом правительстве руководитель ГС ЗАГС Ингушетии Мадина Барахоева, начальник Управления по организации деятельности мировых судей Багаудин Муцольгов и начальник ГУ «Ингушавтодор» Батыр Хаматханов.

Также остался первым вице-премьером Багаудин Оздоев.Сохранил свою должность заместителя председателя и Мусса Горчханов.

Напомним, ранее сообщалось, что должности вице-премьеров также сохранили Хусен Зурабов, Магомед Ужахов, Алихан Цечоев.

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