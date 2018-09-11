Пакистанские военные одобрили смертный приговор 13 террористам

Исламабад, , 19:45 — REGNUM Камар Джавед Баджва, начальник штаба сухопутных войск Пакистана, 10 сентября одобрил смертный приговор тринадцати террористам, которые принимали участие в организации терактов на территории Пакистана. Семеро террористов получили тюремные сроки.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, начальник штаба сухопутных войск генералКамар Джавед Баджва одобрил смертный приговор, вынесенный тринадцати террористам. Жертвами подсудимых, в общей сложности, стали 202 гражданина Пакистана, в том числе 151 мирный житель, 249 граждан было ранено в террористических актах. Приговор выносился военным трибуналом, решение которого требует одобрения начальника штаба сухопутных войск.

В начале сентября 2018 года США отказались от представления 300 миллионов долларов помощи Пакистану, заявив, что страна делает недостаточно для борьбы с терроризмом.